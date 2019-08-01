Армия подключилась к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

Такая помощь может быть полезна только при определенных обстоятельствах, сказал «Эху Москвы» представитель Гринпис Григорий Куксин. «Коренного перелома в ситуации с пожарами это точно не даст. И я бы сказал, что помощь Минобороны очень важна, если они выделяют авиацию для доставки федерального резерва «Авивалесохраны», профессиональных лесных пожарных — это здорово. Если они выделяют инженерную технику для создания минполос — это здорово. А вот помощь вовлечением армейских частей, как правило, неэффективно, потому что военные не умеют тушить лесные пожары. И кормить, размещать и хоть как-то присматривать за этим количеством людей, которые, к тому же, не умеют ориентироваться в лесу — как правило, принесет больше вреда для организации тушения, чем пользы», — сказал он.

Сообщается, что в целом в России горит около трех миллионов гектаров леса.