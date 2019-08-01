Актёра театра «Современника» арестовали за видео, на котором он играет пьяного сотрудника ГИБДД

Его признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы. 8 суток придется провести под арестом 37-летнему Дмитрию Смолеву. В МВД заявили, что актер «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации». На его поиски и выяснение личности ушла неделя. В итоге Смолева задержали прямо перед спектаклем «Дюма» в «Современнике». Об этом зрителям перед началом сообщил режиссер постановки Михаил Ефремов.

Позже в своем комментарии изданию РБК он отметил, что правоохранительные органы, на его взгляд, «не обладают чувством юмора». В спектакле же роль Смолева сыграл другой актер. Поводом для задержания и ареста артиста стал видеоролик, в котором он изображает пьяного и курящего сотрудника ДПС, с трудом отвечающего на вопросы человека, держащего камеру.

В «Современнике» отметили, что, судя по тому, какую реакцию вызвал ролик, «эту работу можно признать состоявшейся и даже талантливой». Сам же Смолев пояснил, что он так «дурачился», а запись была сделана в перерыве между съемками клипа, где актер играл сотрудника ДПС.

В «Современнике» сообщили, что не будут отменять спектакли из-за ареста артиста театра