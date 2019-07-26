Стал известен первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Это 28-летний Кирилл Жуков, он задержан. Как сообщил ночью в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, участника протестов 27 июля обвиняют также в применении насилия в отношении полицейского.

Власти воспроизводят «болотное дело», сказал в эфире «Эха Москвы» один из его фигурантов Алексей Гаскаров. Он добавил, что новыми уголовными преследованиями власти вполне могут запугать протестующих.