Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи»

Первый еврокубковый матч в истории тульского клуба в городе превратили в праздник. Все, что было до игры осталось в памяти, а вот случившееся в последующие 90 минут — вряд ли. «Арсенал», по мнению экспертов, ничего внятного на поле не продемонстрировал. Счет мог остаться ничейным, если бы гостям не удалась контратака в добавленное к первому тайму время.

«Арсеналу» предстоит начинать матч в Баку со счета 0-1. Все это оставляет тулякам не так много шансов. Впрочем, причина понятна. Команда добившаяся в чемпионате отличного для себя результата во многом опиралась на арендованных игроков, но по окончании сезона они вернулись в свои клубы. Без Бакаева, Мирзова и Джорджевича «Арсенал» не так состоятелен в атаке.

Кроме того, в первом матче не играл и Канга. Возможно, с его возвращением, картина приобретет новые краски.

Матч второго отборочного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и «Арсеналом» начнется в 20 часов. Трансляция на канале «Матч ТВ».