Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Дмитрия Гудкова

Кандидат в Мосгордуму получил 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Тверской суд признал председателя «Партии Перемен» виновным в незаконных призывах к несанкционированной акции. Речь идет о твите, в котором говорилось о шествии 14 июля в поддержку независимых кандидатов. Тогда протестующие прошли от Новопушкинского сквера до мэрии и Мосгоризбиркома.

Защита настаивала, что Гудков не принимал в нем участия. Но суд отверг все доводы. В ходе заседания оппозиционер выразил мнение, что на него оказывается политическое давление как на кандидата в депутаты Мосгордумы. По этому делу политика задержали в воскресенье.

За день до этого его также задерживали по аналогичному обвинению, но касательно акции 27 июля. Это произошло еще до начала мероприятия. В тот же день оппозиционера отпустили.

Ранее у Гудкова и других оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли обыски по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов.

Накануне Коптевский суд отложил рассмотрение административного дела о субботней акции на 23 августа.