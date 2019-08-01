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06:01, 01 августа 2019

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Дмитрия Гудкова

Кандидат в Мосгордуму получил 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.
Тверской суд признал председателя «Партии Перемен» виновным в незаконных призывах к несанкционированной акции. Речь идет о твите, в котором говорилось о шествии 14 июля в поддержку независимых кандидатов. Тогда протестующие прошли от Новопушкинского сквера до мэрии и Мосгоризбиркома.

Защита настаивала, что Гудков не принимал в нем участия. Но суд отверг все доводы. В ходе заседания оппозиционер выразил мнение, что на него оказывается политическое давление как на кандидата в депутаты Мосгордумы. По этому делу политика задержали в воскресенье.

За день до этого его также задерживали по аналогичному обвинению, но касательно акции 27 июля. Это произошло еще до начала мероприятия. В тот же день оппозиционера отпустили.

Ранее у Гудкова и других оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли обыски по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов.
Накануне Коптевский суд отложил рассмотрение административного дела о субботней акции на 23 августа.



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