Оппозиция подала в мэрию сразу несколько заявок на проведение акций в Москве 3, а также 10 и 11 августа

Все они будут посвящены выборам в Мосгордуму. 12 пикетов хотят провести муниципальные депутаты Москвы на Бульварном кольце 3-го августа. Их цель — показать, что жители столицы хотят увидеть честные и конкурентные выборы в Мосгордуму. На эту же дату заявку ранее подала Либертарианская партия. Они хотели согласовать митинг на Лубянской площади, мэрия традиционно предложила провести его на проспекте Сахарова.

Компромисса достичь сторонам не удалось, поэтому либертарианцы отозвали свою заявку, а после переговоров с администрацией города члена партии Михаила Светова задержали, а затем арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Между тем на 10 и 11 августа подано еще больше заявок. Депутат Кунцевского района Денис Шендерович добивается согласования акций на проспекте Сахарова на 100 тысяч человек.

Еще две заявки поданы на обе даты на митинг на Новом Арбате. Кроме того, незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова также обратилась в мэрию за согласованием шествия или митингов 10 августа.

Между тем, МВД попросило перенести запланированный на 3 августа футбольный матч между «Спартаком» и «Динамо». Из-за акции оппозиции власти опасаются, что у них не хватит полиции на оба мероприятия