Предъявлено обвинение первому фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках в Москве

Задержан участник протестов 27 июля Кирилл Жуков. Ему инкриминируют также применение насилия в отношении представителя власти, сообщил после полуночи в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он разместил видео, на котором мужчина дотронулся до подбородка сотрудника силовых структур в шлеме и бронежилете. Ударом это назвать нельзя.

Ранее субботние протесты против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму назвал массовыми беспорядками мэр Сергей Собянин. После этого СК возбудил уголовное дело.

Полицейские в субботу действовали жестко. Пострадали несколько десятков человек. Были задержаны по данным правозащитников почти 1400. Еще перед акцией мужчине, который совершал утреннюю пробежку, при задержании сломали ногу. Пострадавшим оказался известный дизайнер, автор логотипа московского метро.