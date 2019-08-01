Участник субботних протестов в Москве Кирилл Жуков стал первым, кому предъявлено обвинение в массовых беспорядках

Ему также инкриминируют насилие в отношении представителя власти. Жуков задержан, сообщил ночью в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. На размещенном им видео мужчина дотрагивается до лица сотрудника силовых структур в шлеме и бронежилете. На удар это не похоже.

В субботу в Москве прошли несогласованные протесты против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму. По данным правозащитников, были задержаны почти 1400 человек. Полиция действовала жестко, пострадали десятки. Автору логотипа московского метро, который вышел на утреннюю пробежку, еще до акции при задержании сломали ногу.