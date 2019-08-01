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01:05, 01 августа 2019

В Сенате США проголосовали за санкции против «Северного потока-2»

Ограничения одобрил комитет по международным делам. Законопроект подготовили представители обеих партий. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку активов любых лиц лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.
Впереди голосования всем составом обеих палат Конгресса. После утверждения документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.



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