Предъявлено обвинение первому фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках в Москве

Задержан участник протестов 27 июля Кирилл Жуков. Ему инкриминируют также применение насилия в отношении представителя власти, сообщил после полуночи в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он разместил видео, на котором мужчина трогает за подбородок сотрудника силовых структур в шлеме и бронежилете. Ударом это назвать нельзя.

Ранее субботние протесты против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму назвал массовыми беспорядками мэр Сергей Собянин. После этого СК возбудил уголовное дело.

Полицейские в субботу действовали жестко. Пострадали несколько десятков человек. Еще перед акцией мужчине, который совершал утреннюю пробежку, при задержании сломали ногу. Пострадавшим оказался известный дизайнер, автор логотипа московского метро.