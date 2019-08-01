США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа

Вашингтон считает главу дипломатического ведомства Исламской республики лицом режима для международного сообщества. Зариф стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей, настаивают в Белом доме. США намерены теперь вести диалог с более высокопоставленным лицом. Заявки Зарифа на поездки в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке будут рассматриваться на индивидуальной основе.