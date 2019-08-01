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00:00, 01 августа 2019

США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа

Вашингтон считает главу дипломатического ведомства Исламской республики лицом режима для международного сообщества. Зариф стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей, настаивают в Белом доме. США намерены теперь вести диалог с более высокопоставленным лицом. Заявки Зарифа на поездки в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке будут рассматриваться на индивидуальной основе.



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