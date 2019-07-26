Лечащий врач Алексея Навального ставит под сомнение результаты экспертизы о состоянии здоровья политика

В НИИ имени Склифосовского сказали накануне, что не нашли признаков отравления. Однако врач Навального Анастасия Васильева сказала «Эху», что исследование могло быть неточным.

Васильева подчеркивает, что настоящая причина ухудшения самочувствия Навального до сих пор не установлена. Политику стало плохо в минувшие выходные. На сутки он был госпитализирован в одну из московских больниц. В понедельник его доставили в спецприемник, где Навальный отбывает административный арест.