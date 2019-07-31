Заявки на 12 пикетов в эту субботу подали муниципальные депутаты Москвы

Все эти акции хотят провести на Бульварном кольце. Ранее кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, объявили о том, что хотят в этот день провести шествие по бульварам. Однако в мэрии эту акцию пока не согласовали.

В минувшую субботу силовые структуры задержали почти 1400 человек, которые выступали за допуск независимых кандидатов к выборам. Журналист Юрий Сапрыкин считает, что выходить на разрешенные властями митинги или нет – это решение, которое люди должны принимать сами.

По мнению Сапрыкина, ощущение несправедливости у людей лишь усилилось после жестких действий полиции и сообщении об уголовном деле по статье о массовых беспорядках.