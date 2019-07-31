Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на следующий год

Если до этого он предполагал, что американская валюта будет стоит 69 рублей за доллар, то теперь эту цифру уменьшили до 65-ти рублей, — пишет издание РБК. Кредитная организация ожидает, что ключевая ставка к концу этого года понизится до 7%, а российская нефть будет торговаться в районе 64-х долларов за баррель. Эксперты считают, что прогноз улучшен в связи со смягчением денежно-кредитной политики американского регулятора и перспективой снижения ставок в Штатах.