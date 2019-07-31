Актеру театра «Современник» назначили 8 суток ареста за сатирический видеоролик

Дмитрий Смолев снялся в нем в образе нетрезвого гаишника. Его признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы. В столичном управлении МВД считают, что публикацией подобного ролика Смолев дискредитировал органы внутренних дел.

В свою очередь, режиссер спектакля, в котором играет Смолев, Михаил Ефремов, считает, что сам по себе арест актера ухудшает имидж полиции.

Ефремов добавил, что в театре возмущены арестом своего коллеги. Между тем, в «Современники» не отменяют спектакли, где задействован Смолев.