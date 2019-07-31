Основной версией крушения «Сухого Суперджета» в Шереметьево, по некоторым данным, следователи считают ошибку пилотов

Расследование трагедии в московском аэропорту еще очень далеко от завершения. Оно может продлиться еще год-полтора. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в следственных органах. Он пояснил, что предстоит сделать еще много экспертиз. Но уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что авария произошла по вине пилотов, утверждает источник. ТАСС, между тем, напоминает, что эта же версия фигурировала и в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета. В нем отмечалось, что пилоты не ушли на второй круг после попадания в «Суперджет» молнии. Они приняли решение вернуться в Шереметьево. При посадке самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, у него подломились стойки шасси и начался пожар. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

Официально сообщалось, что в качестве возможных причин катастрофы рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.