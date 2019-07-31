Дмитрий Медведев: Местные власти несут ответственность за тушение лесных пожаров

Местные власти несут ответственность за тушение лесных пожаров. Об этом сегодня сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сегодня он прилетел в Красноярск, чтобы на месте обсудить ситуацию вокруг горящих лесов.



Глава Роспотребнадзора, в свою очередь, заверила, что высоких рисков для здоровья в регионах, где горят леса, нет.

Попова подчеркнула, что есть только раздражающий фактор в виде запаха и пыли в воздухе.

Тем временем, глава Росгидромета предупредил, что ситуация с угрозами лесных пожаров из-за потепления климата будет только ухудшаться.