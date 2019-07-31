Патриарх Кирилл обвинил неких «храмоборцев» в том, что именно они препятствуют строительству церквей

Эти люди, по мнению предстоятеля, хотят вернуть страну в прошлый век. Кирилл уверен, что инициатива строительства храмов не появляется сверху или по чьей-то прихоти. «Церковь строится тогда, когда ее создание поддерживается духовной силой народа», — приводит слова патриарха агентство РИА Новости.

Самым громким примером столкновения вокруг строительства собора стали события в Екатеринбурге, где попытка возведения церкви в центре города привела к массовым протестам.