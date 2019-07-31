Алексей Навальный чувствует себя лучше, однако он опасается, что может наступить ухудшение, как только закончится действие преднизолона. Об этом рассказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она добавила, что лечащего врача к политику в спецприемник не пустили, несмотря на ходатайство членов ОНК. Начальник спецприемника объяснил это тем, что такой практики не существует, а если возникнет необходимость, они вызовут «скорую помощь».

В минувшие выходные Алексей Навальный был госпитализирован. Сообщалось, что у него наблюдается аллергическая реакция. По словам лечащего врача политика, они не исключают, что это было воздействие неизвестного химического вещества. В понедельник оппозиционного политика вернули из больницы в спецпримник, где он отбывает административный арест 30 суток.