Власти Ирана объявили о проведении денежной реформы

Местная валюта риал будет переименована в туман. Кроме того, планируется деноминация – с купюр уберут четыре нуля, — рассказали в иранском правительстве. Всё это связано с экономическими трудностями, которые переживает Исламская республика.

За три года риал подешевел почти в пять раз. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном и о возобновлении жестких санкций в отношении Тегерана.