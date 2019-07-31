Худрук петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман поступил в ГИТИС

Художественный руководитель петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман поступил в ГИТИС. Он зачислен в ассистентуру одного из самых известных театральных вузов страны на платной основе, — пишет интернет-издание «Кольта». Кехман будет изучать искусство театральной режиссуры. Курс рассчитан на два года.

Между тем, ранее Кехман был признан судом банкротом. Его долги оцениваются примерно в 17 миллиардов рублей, — писало интернет-издание «Медуза».