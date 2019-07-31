У жительницы Оренбургской области забрали двух приемных детей после того, как она обратилась к чиновникам за помощью

У жительницы Оренбургской области забрали из семьи двух приемных детей после того, как она обратилась к чиновникам за помощью. Ирина Герасимова сказала органам опеки, что ее бывший муж плохо влияет на одного из детей. Она просила совета психолога, однако в ответ ее сына и дочь поместили в спецучреждение, — пишет сайт «Такие дела».

Чиновники говорят, что не вернут детей, пока Герасимова не решит проблему с мужем. В областном Министерстве образования ситуацию пока не комментировали.