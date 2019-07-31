Германское правительство призывает Москву к прозрачному расследованию заболевания Алексея Навального

В Берлине говорят, что с беспокойством воспринимают сообщения об ухудшении состояния здоровья политика. Там также добавили, что следят за происходящим вокруг Навального и в первую очередь за новым арестом, — пишет Deutsche Welle.

В НИИ имени Склифосовского сказали сегодня, что не нашли в образцах, которые они получили, признаков отравления. Лечащие врачи Навального полагают, что исследование могло быть неточным.