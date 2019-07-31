Один из арестованных за участие в субботней акции протеста объявил голодовку

Олег Климов не ест уже третий день в знак протеста против административного наказания. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала зам.председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Арестованный обратил внимание членов комиссии, что в день акции его задерживали дважды. Климов настаивает, что он не скандировал никаких лозунгов, как говорится в протоколе, а просто был нетрезв.

Тем временем, правозащита «Открытки» сообщает со ссылкой на арестованного политика Александра Соловьева, что в их спецприемнике, где находятся также Владимир Милов и еще двое участников митинга, в камеру подселили бывших заключенных. Они начали «прессовать» арестованных. Сейчас адвокаты пытаются заручиться помощью ОНК.