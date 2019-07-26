Арест актера «Современника» из-за видео, где он играет пьяного гаишника, лишь ухудшает имидж полиции – Михаил Ефремов

Арест актера театра «Современник» Дмитрия Смолева из-за видео, где он играет пьяного гаишника, на восемь суток лишь ухудшает имидж полиции. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Ефремов.

«Думаю, что это крайняя нехватка чувства юмора у правоохранительных органов. Это страшное дело, когда юмор исчезает. Как говорил Янковский, «самые ужасные вещи бывают с серьезным лицом». Поэтому Колокольцеву я бы посоветовал не быть таким серьезным, иначе правоохранительные органы ничего не будут вызывать у граждан кроме презрения», — сказал он.

Артиста признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы. В столичном управлении МВД добавили, что своим поведением он дискредитировал органы внутренних дел.