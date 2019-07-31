Футбольный клуб «Спартак» арендовал 28-летнего немецкого нападающего Андре Шюррле

Именно он отметился решающим пасом в финале Чемпионата мира 2014-го года между Германией и Аргентиной. Как пишет газета «Коммерсантъ», российский клуб предложил новому игроку 3 миллиона евро в год. Переход Шюррле стал еще одним шагом руководства «Спартака» к кардинальному обновлению состава, где осталось лишь несколько игроков, причастных к триумфу двухлетней давности. Шюррле будет выступать до лета следующего года на правах аренды и с возможным выкупом трансфера.