Ошибка пилотов, как считают следователи, стала причиной крушения самолета «Сухой Суперджет 100» в «Шереметьево»

Однако расследование может продлиться еще около полутора лет, — рассказал источник агентства ТАСС в силовых структурах. Он объясняет это необходимостью дополнительного комплекса экспертиз. С предположением о том, что катастрофа произошла по вине пилотов, согласны и в Межгосударственном авиационном комитете.

При посадке в «Шереметьево» лайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, у него подломились стойки шасси и произошел пожар. Из 78-ми человек на борту погиб 41.