Роспотребнадзор не фиксирует опасной концентрации вредных веществ в населенных пунктах вблизи лесных пожаров

Граждане жалуются на неприятный раздражающий запах, но резкого роста звонков в «скорую помощь» не наблюдается, — сказала глава ведомства Анна Попова. В МЧС России, в свою очередь, говорят, что угрозы населенным пунктам в тех регионах, где бушуют природные пожары, нет.

Между тем, Минобороны направляет 10 самолет и 10 вертолетов на борьбу с огнем. Как ожидается, они прибудут в Красноярский край уже к завтрашнему утру.

Минприроды просит дополнительно до 3-х миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири. Ведомство предлагает увеличить группировку авиационных сил и средств для борьбы с огнем. По словам главы министерства Дмитрия Кобылкина, сейчас в регионе тушением занимается группировка из 430-ти человек. Несмотря на принятые меры, угроза задымления населенных пунктов сохраняется, — добавил он.