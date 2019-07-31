Следствие рассматривает политический мотив как одну из версий убийства петербургской активистки Елены Григорьевой

Так, во всяком случае, утверждает местный правозащитник Динар Идрисов. По его словам, политический аспект связан с проукраинской позицией Григорьевой, — пишет сайт «МБХ Медиа». Он напомнил, что в середине мая на участников одиночных пикетов в защиту украинских политзаключенных напали несколько человек. Позже одного из участников пикетов оштрафовали на 500 рублей. Григорьева участвовала в акциях антивоенных организаций и ЛГБТ-движения. Она была убита 23-го июля. По этому делу арестован подозреваемый Даврон Мухамедов.