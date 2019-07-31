Об этом сообщает агентство Reuters.

Данный законопроект предусматривает ограничительные меры против лиц и компаний, сдающих в аренду суда для строительства газопровода, а также для тех, кто предоставляет им финансовую и техническую поддержку.

Составители законопроекта обращают особое внимание на деятельность двух строительных компаний — швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem. Они занимаются укладкой труб для «Северного потока — 2».

Законодательную инициативу еще в мае подготовили республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Законопроект для принятия теперь должна будет одобрить Палата представителей, после этого он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.