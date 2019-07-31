Сотрудники ФСБ получили обнаруженные у них при обыске 12 миллиардов рублей, «крышуя» российские банки

Журналисты выяснили, какой схемой пользовались высокопоставленные силовики.

Фиксированные взятки за конкретные нарушения, либо процент от операций – на таких условиях бывший глава управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин и его коллеги обычно работали с кредитными организациями. Так называемая «абонентская плата» назначалась банкам, которые занимались обналичиванием. Это выяснили журналисты изданий «The Bell» и «Проект», поговорив с представителями пострадавших организации и ознакомившись с показаниями в судах. По их данным, чтобы контролировать процесс выплаты процентов в банки на высокие должности назначали отставных офицеров ФСБ. В схеме также участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Они в частности доставляли силовикам деньги. Машины в это время числились на «техобслуживании», а сами бойцы якобы брали больничный. Как утверждается в расследовании, Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков», а для поддержания работоспособности схемы, ему приходилось активно сотрудничать с региональными управлениями ФСБ.

Напомним, что в настоящий момент Кирилл Черкалин и его сослуживцы обвиняются только в отъеме активов у одного из московских застройщиков, а полковник также в получении взятки. Между тем, сумма изъятых у них при обыске средства побила рекорд Дмитрия Захарченко.