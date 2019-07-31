Дмитрий Медведев: Региональные власти несут ответственность за тушение лесных пожаров

Региональные власти несут ответственность за тушение лесных пожаров. Об этом сегодня сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, который прилетел в Красноярск, чтобы обсудить меры по борьбе с природными пожарами.

Медведев напомнил, что положение здесь сложное и прогноз остается неблагоприятным.

Военное ведомство направляет авиацию на борьбу с лесными пожарами в Сибири. В свою очередь, в МЧС говорят, что уже используют вертолеты для борьбы с огнем. Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заверил, что принимаются все необходимые меры.

Ранее жители сибирских городов пожаловались на сильный смог от лесных пожаров.