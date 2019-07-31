Пенсионный фонд России с 1 августа проведет перерасчет пенсий работавших в 2018 году пенсионеров
Около 14 млн пенсионеров получат дополнительные выплаты.
Дополнительные выплаты начислят не по фиксированному коэффициенту. Они будут зависеть от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии, говорится в сообщении ПФР.
На выплаты в бюджете Пенсионного фонда выделили 10,6 млрд рублей. Максимальный размер выплаты составит 261,72 руб.
Ранее Росстат сообщал, что рост реальных пенсий в июне составил 1,4%, он стал самым высоким с начала этого года.