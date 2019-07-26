Гринпис призвал выделить дополнительные деньги регионам для охраны лесов от пожаров

Руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин призвал выделить дополнительные деньги регионам для охраны лесов от пожаров. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас слишком бедная страна, чтобы можно было тушить такие огромные пространства, по крайней мере, принятая практика выделения денег на охрану лесов такова, что половина страны отнесена к зонам контроля, где можно ничего не тушить. Но то, как были проведены эти границы зон контроля, и то, как принимаются по ним решения, абсолютно неправильно и требует пересмотра. В эти зоны попали населенные пункты – жить там можно, а пожары тушить не надо. И нужно выделить дополнительные деньги регионам, чтобы взять под охрану те леса, которые необходимо тушить. При всех экономических аспектах, не должно быть нормально отказываться от тушения, если эти пожары приводят к задымлению городов и риску для людей», — сказал он.

Петицию «Гринписа» с призывом к министерству природы пересмотреть зоны контроля на данный момент подписало более 300 тысяч человек.