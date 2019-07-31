Матч четвертого тура чемпионата России по футболу между Спартаком и Динамо может быть перенесен по требованию полиции

Матч четвертого тура чемпионата России по футболу между московскими Спартаком и Динамо может быть перенесен по требованию полиции.

Согласно календарю, матч должен пройти в субботу 3 августа. На этот же день оппозиция планирует уличные акции. Неделю назад правоохранители использовали все возможные силы для того, чтобы контролировать протестующих, не всегда при этом успешно. Матч между непримиримыми соперниками Динамо и Спартаком в МВД относят к категории потенциально опасных. В прошлом году порядок на встрече между этими клубами обеспечивали 2000 сотрудинков полиции и Росгвардии. Телеграмм канал База сообщил, что в МВД настоятельно рекомендовали перенести игру либо на пятницу либо на понедельник. Пока обе стороны отрицают какие-либо переговоры на сей счет. В МВД журналистов перенаправили в Лигу, а в РПЛ посоветовали внимательно изучать сайт организации, где соответствующая информация либо появится , либо нет. Потенциальный перенос ударит и по графику команд, причем по Динамо в меньше степени. Клубу играть только в следующие выходные, правда с Зенитом, а вот Спартак в четверг встретится в рамках Лиги Европы со швейцарским Туном и времени на подготовку у него останется меньше.

Между тем, в Спартаке сообщили, что билеты на матч продаются с 26 июля, однако сколько именно уже продано назвать затруднились.