The Insider: Бывшая стюардесса МЧС, которой приписывали роман с Сергеем Шойгу, заработала миллиарды

Бывшая стюардесса МЧС, которой приписывали роман с нынешним главой Минобороны Сергеем Шойгу, заработала миллиарды. По данным The Insider, свое состояние она сделала на госконтрактах.

О близких личных отношениях Елены Шабуновой и бывшего министра по чрезвычайным ситуациям писали еще в 2006 году. «Экспресс-газета» опубликовала материал, не получивший тогда большого резонанса, под заголовком «Внебрачный сын Шойгу». В нем говорилось о красавице блондинке, сопровождавшей в качестве стюардессы главу МЧС во всех его служебных командировках, и их 6-летнем сыне Данииле. Стоит отметить, что в официальной биографии министра этого эпизода нет. Как пишет The Insider со ссылкой на источники, эти отношения продолжались до 2017 года. Впрочем, издание заинтересовала не сама любовная история, а имущество Шебуновой. Отмечается, что ее главным приобретением стало гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью 1,5 миллиарда рублей, по соседству с олигархами Ротенбергами. Участок ей достался от одного из крупных подрядчиков Минобороны. В ее собственности также квартира площадью более 180 квадратных метров у Рублевского шоссе. Кроме того, до недавнего времени она владела дорогим рестораном на Минской улице. По сведениям The Insider, структуры, в руководство которых официально входила Шебунова, заработали миллиарды на строительстве военных городков, а ее бизнес-партнеры занимаются поставкой питания в войска и шитьем военной формы. Связанные с Шебуновой подрядчики также поставляли для нужд Минобороны вещевое имущество; многие контракты при этом заключались на нерыночных условиях без проведения конкурса.

По подсчетам The Insider, в общей сложности связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с Минобороны и МЧС как минимум 6,5 миллиардов рублей.