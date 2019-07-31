Министерство обороны направляет авиацию на борьбу с лесными пожарами в Сибири

В Красноярск вылетает десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов, — рассказали в военном ведомстве. Ранее Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе с пожарами.

Предпринимаются все необходимые действия для борьбы с пожарами в Красноярском крае. Об этом рассказал министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

Маслодудов подчеркнул, что процесс локализации и тушения пожаров такого масштаба весьма сложен.

Помощь Министерства обороны в тушении пожаров может быть полезна только при определенных обстоятельствах. Об этом в эфире «Эха» рассказал руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин. Он подчеркнул, что если военных привлекут непосредственно к борьбе с огнём, то это скорее вызовет проблемы.

Куксин подчеркнул, что, начинать тушить пожары, надо было гораздо раньше, так как сейчас это будет сделать очень сложно.

Голливудский актер Леонардо ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России. На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары.

Западные эксперты предсказывают глобальную экологическую катастрофу из-за лесных пожаров в Сибири.

Бушующие в этом году пожары в Сибири и других северных районах России могут спровоцировать глобальные изменения климата. Не исключается, что их последствия для экологии Земли могут быть катастрофичными, сообщает телеканал Си-би-эс Ньюз, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации. – Масштабы возгораний в этом сезоне достигли исключительного уровня, и ситуация угрожает Арктике и климату в целом. Проблема заключается в том, что падающая на лед сажа от пожаров затемняет его и тем самым уменьшает отражающую способность поверхности и задерживает больше тепла. В этой связи в ближайшее время льды в Арктике станут таять гораздо быстрее, указывают экологи. Как отмечают в Гринпис, сажа и пепел так же ускоряют и таяние вечной мерзлоты, что ведет к выделению газов и усилению глобального потепления. В результате, этот порочный круг будет снова приводить к созданию условий для лесных пожаров, число которых начнет расти в геометрической прогрессии, сообщает сайт Си-би-эс-ньюз.

Пользователи Инстаграм благодарят всемирно известного актера Леонардо ди Каприо за то, что он обратил в своем посте внимание на страшные пожары в Сибири, опубликовав соответствующее видео. Обладатель премии Оскар отмечает, что лесные пожары также зафиксированы на Аляске, в районе Полярного круга и отчасти в Гренландии. Ссылаясь на данные той же Всемирной метеорологической организации, Ди Каприо пишет, что только за последний месяц эти пожары в совокупности выделили столько углекислого газа, сколько продуцирует такая стран как Швеция в течение года.

В интервью сайту Дойче велле, эксперт Института полярных и морских исследований обращает внимание на аномально высокие в этом году температуры на Аляске, достигающие 30 градусов по Цельсию, в результате чего выбросы CO2 там превысили десятилетнюю норму.

В России, по данным Гринпис, за последние примерно три месяца сгорело более 12 миллионов гектаров леса, что больше площади Португалии или же Словакии и Хорватии вместе взятых.

По данным экспертов, в Сибири тушат лишь немногим более трех процентов лесов. Российские власти не борются с возгораниями в труднодоступных районах, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.

Власти не тушат пожары в труднодоступных районах, указывая на то, что затраты превышают прогнозируемый ущерб и огонь не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры.