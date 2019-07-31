Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, — заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он признал, что ни одному из кандидатов это не помогло и добавил, что теперь жалобы будет рассматривать Центризбирком.

По словам Венедиктова, ЦИК направит спорные подписи на перепроверку федеральным экспертам.



Рабочая группа Центризбиркома завтра планирует рассмотреть две жалобы от независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Всего поступило девять жалоб, — сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. Она возмущена комментариями некоторых независимых кандидатов.

Памфилова добавила, что кандидаты, находящиеся под арестом за участие в протестных акциях имеют право подать жалобу в ЦИК через своих доверенных лиц.