Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток члена федерального комитета Либерторианской партии Михаила Светова

Его задержали 30-го июля на выходе из мэрии после переговоров о согласовании акции 3 августа. На Светова составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. Судья Наталья Зубова проигнорировала довод Светова о незаконности задержания, поскольку фактически оно не было связано с предметом правонарушения, — сообщает Медиазона.

Сам Светов заявил, что воспринимает происходящее как акцию устрашения и месть за отказ провести митинг на проспекте Сахарова.

Ранее власти предупредили об ответственности за будущий несанкционированный митинг 3-го августа. Мэр Москвы предостерег граждан от участия в незаконных акциях и пообещал, что порядок в городе будет обеспечен.

Тем временем в Петербурге и Иваново 3 августа состоится акция солидарности с протестующими в Москве.

Григорий Явлинский уже выступил с инициативой «Больше федерализации требований». Среди левых также разгорелась дискуссии я о том, надо ли вступать в союз с либеральной оппозицией, — пишет Независимая газета.

Секретарь ЦК КПРФ Илья Обухов заявил Независимой газете, что КПРФ, несмотря на идеологические разногласия, солидаризируется со всеми незарегистрированными кандидатами и требует зарегистрировать всех.