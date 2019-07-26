Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в организме Алексея Навального, — рассказал «Интерфаксу» главный врач НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев. Исследования проводились в специализированной лаборатории НИИ, которая, по словам Токарева, имеет самые широкие возможности.

28-го июля Навального госпитализировали из спецприемника с предварительным диагнозом «острая аллергическая реакция». В свою очередь врач Анастасия Васильева, которая наблюдала Навального заявила о том, что политик мог пострадать от некоего химического вещества.

Она сомневается в точности проведенного исследования – «это сделали слишком поздно», — сказала Васильева «Эху».

Анастасия Васильева добавила, что ее не допустили к Навальному и она не знает, в каком состоянии он сейчас.

Администрация спецприемника, в котором содержится Алексей Навальный, проверяет качество еды после жалоб от арестованных. Об этом «Эху» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Мельников добавил, что результаты проверки станут известны в ближайшее время.