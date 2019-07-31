В Москве простились с журналистом Владимиром Кара-Мурзой

Траурная церемония прошла в Сахаровском центре.

Проститься со звездой тележурналистики 90-х пришли десятки людей — родственники, друзья и коллеги. В их числе были журналисты Аркадий Дубнов, поэт Лев Рубинштейн и писатель Виктор Шендерович. Они клали цветы к гробу, который был выставлен в большом зале Сахаровского центра. Постепенно народу становилось все больше, и места в помещении стало не хватать. В первые минуты надгробных речей практически не звучало – большинство людей прощались с Владимиром Алексеевичем молча.

Затем слово взял старший брат покойного Алексей, рассказавший об обстоятельствах кончины. По его словам, смерть наступила мгновенно, а причиной стал оторвавшийся тромб.

Вслед за братом журналиста выступили его друзья и коллеги. Почти все отмечали принципиальность Владимира Алексеевича, его порядочность, талант и интеллект. Появление Кара-Мурзы на телевидении вдохновило целый класс тогдашнего общества, рассказал журналист Леонид Велехов.

На телевидении Кара-Мурза работал с 1992 года. Сначала он был корреспондентом на Первом канале, но вскоре перешел на НТВ и быстро стал одним из его главных лиц. После ухода старой команды в 2001 году журналист работал на ТНТ, а затем на ТВ-6. Кроме того, Кара-Мурза вел передачи на «Радио Свобода» и «Эхе Москвы». Он был известен как последовательный критик российских властей.

Владмир Кара-Мурза старший был настоящим профессионалом и умел сохранять беспристрастность в любых обстоятельствах. Об этом в эфире «Эха» сказала журналист Зоя Светова.

Светова добавила, что Кара-Мурза старший умел слушать людей, что является очень редким сегодня качеством.

Владимиру Кара-Мурзе было 59 лет. В последние годы он тяжело болел и перенес несколько инсультов. После отпевания журналиста похоронили на Даниловском кладбище рядом с отцом.