Z Архив новостей новости
5 8 6 818
18:01, 31 июля 2019

Пять человек проверяют по делу о «массовых беспорядках»

Оно было возбуждено после субботней акции в защиту избирательных прав у мэрии Москвы.

Пятеро участников митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в течение трех дней могут стать фигурантами дела о «массовых беспорядках». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник. Портал «Медиазона» опубликовал фамилии людей, в отношении которых ведется проверка, — Волубаев, Савченко, Козлов, Волков и Плющинов. Следствие считает, что они во время несанкционированного митинга у мэрии, цитата, «вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов». Эти пятеро далеко не единственные, кем заинтересовались следователи. Началось все еще сегодня ночью. С обысками пришли к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину и еще одному участнику субботней акции Сергею Фомину. Их обоих затем увезли на допросы, после чего отпустили – пока в статусе свидетелей. При этом источник агентства ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что обыски носят массовый характер. А проводят их в частности сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и центр «Э». Организаторов ищут в соцсетях и мессенджерах, «устанавливаются связи участников акции». Обыск провели даже в камере спецприемника, где отбывает административный арест Илья Яшин. Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, по делу о массовых беспорядках днем также задержали участника митинга Кирилла Жукова, которого ранее уже оштрафовали за эту акцию по статье об участии в митинге, помешавшем движению. При этом телеграм-канал Baza сообщает, что он проходит по делу о применении насилия к представителю власти. Между тем, Павел Чиков выложил фотографию предостережения, которое участковые вручают тем, на кого за участие в митинги у мэрии составили протокол. Их предупреждают о том, что в случае неоднократного нарушения закона в течение полугода им грозит уголовная ответственность.

Уголовное дело, заведенное по статье «массовые беспорядки» призвано запугать людей, которые выходят на улицы, — считает главный редактор портала Медиазона Сергей Смирнов.
Смирнов подчеркнул, что на  акции 27 июля не было никаких признаков массовых беспорядков.

Власть сегодня воспроизводит «Болотное дело», считая, что тактика уголовного преследования людей показала свою эффективность в  2012 году. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал фигурант «Болотного дела» Алексей Гаскаров.
По мнению Гаскарова, цель запугать граждан вполне может быть достигнута.

Власти нечего противопоставить протестующим кроме репрессий, — считает руководитель программы «внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Стоит напомнить, что ни президент Путин, ни премьер Медведев не отреагировали на события в Москве в минувшую субботу. На эту тему спустя два дня высказался мэр Москвы Сергей Собянин. При этом некоторые его заявления, в  частности, о призывах штурмовать мэрию, не соответствовали действительности, — отмечает издание Медуза.

Одним из задержанных на протестной акции в центре Москвы 27 июля оказался известный российский ученый, писатель и популяризатор науки Михаил Никитин. Момент задержания снял фотограф Кирилл Кудрявцев. Этим снимком проиллюстрировали свои материалы о протестах в Москве мировые СМИ, в том числе, журнал «Шпигель» и агентство Франс-Пресс.
Сам Никитин рассказал «Медузе», что ходит на акции протеста с 2009 года, но задержали его впервые. Из отделения он вышел через шесть часов.
Ученый рассказал также, что в автозаке среди задержанных был человек из Луганска, который не знал про митинг и  спрашивал дорогу у росгвардейцев. Еще был британец, который шел получать диплом в свой университет через дом от  мэрии. Но  вместо диплома «получил по морде».
Никитин добавил, что лично не видел задержания этих людей и  передает их собственные слова.

Субботняя акция побила рекорд по задержаниям – в отделения полиции, по данным ОВД-Инфо, доставили почти 1400 человек. Более 250 участников акции оставили на две ночи в отделах полиции. Десятки получили административные аресты.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 590 6 27331 26.07
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 233 6 28660 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 258 6 32077 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 324 6 40361 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 50 6 6423 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 87 6 11349 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 451 6 58338 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Новости

Чайка: Повторное проведение несанкционированных акций накануне выборов недопустимо Об этом сказал генпрокурор России Юрий Чайка

5 65 6 9279
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 486 6 69455 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 225 6 32111 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

«Участие в мероприятии влечёт установленную законодательством РФ ответственность» Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях…

5 38 6 5560 26.07
Kпрокуратура, акции, митинги, законы, политика, события
Голосование
5 56 6 8182 30.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Правосудие по-американски, с российским душком Диктатура в США, при всех существующих столетиями институтах, вовсе не невозможна. И не из-за вмешательства России, а благодаря Республиканской партии…

5 154 6 27977 26.07
Kполитика, сша, рф, мнения
Новости

Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток из-за видео, где он играет пьяного гаишника Артиста признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы…

5 28 6 5326
Блоги

Илья Яшин политик

Штаб по борьбе с оппозицией Председатель Горбунов пишет доносы следователям на независимых кандидатов. Его заместитель Реут откровенно хамит и даже не пытается скрывать предвзятость…

5 60 6 11473 26.07
Kмосква, оппозиция, политика, мнения
Блоги

ПАРНАС

Заявление ПАРНАС в связи с жестким разгоном митинга 27 июля в Москве Власти взяли курс на беспощадное подавление протеста. На целый день центр столицы превратился в поле беззакония. Людей били дубинками и массово задерживали…

5 34 6 6541 28.07
Kполитика, акции, события

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с проблемами со здоровьем у арестованного Алексея Навального «Я узнаю об этом. Это что-то новое. Я слышал об этом вчера вечером», — сказал президент США

5 19 6 13550
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Рецепт власти этой понятен: Выборов в России быть не должно ни при каких обстоятельствах…

5 112 6 116585 27.07
#слушать 50:58 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, акции, протесты, политика
Голосование
5 56 6 8158 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 163 6 413563 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

+ Скажи, для чего тебе чёрная маска… Скажи, для чего тебе чёрная маска… Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья…

5 344 6 166761 30.07
8читать ;смотреть
Kпесни, музыка, политика, омон, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7979798
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4137190

Сегодня в эфире