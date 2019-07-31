Пять человек проверяют по делу о «массовых беспорядках»

Оно было возбуждено после субботней акции в защиту избирательных прав у мэрии Москвы.

Пятеро участников митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в течение трех дней могут стать фигурантами дела о «массовых беспорядках». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник. Портал «Медиазона» опубликовал фамилии людей, в отношении которых ведется проверка, — Волубаев, Савченко, Козлов, Волков и Плющинов. Следствие считает, что они во время несанкционированного митинга у мэрии, цитата, «вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов». Эти пятеро далеко не единственные, кем заинтересовались следователи. Началось все еще сегодня ночью. С обысками пришли к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину и еще одному участнику субботней акции Сергею Фомину. Их обоих затем увезли на допросы, после чего отпустили – пока в статусе свидетелей. При этом источник агентства ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что обыски носят массовый характер. А проводят их в частности сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и центр «Э». Организаторов ищут в соцсетях и мессенджерах, «устанавливаются связи участников акции». Обыск провели даже в камере спецприемника, где отбывает административный арест Илья Яшин. Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, по делу о массовых беспорядках днем также задержали участника митинга Кирилла Жукова, которого ранее уже оштрафовали за эту акцию по статье об участии в митинге, помешавшем движению. При этом телеграм-канал Baza сообщает, что он проходит по делу о применении насилия к представителю власти. Между тем, Павел Чиков выложил фотографию предостережения, которое участковые вручают тем, на кого за участие в митинги у мэрии составили протокол. Их предупреждают о том, что в случае неоднократного нарушения закона в течение полугода им грозит уголовная ответственность.

Уголовное дело, заведенное по статье «массовые беспорядки» призвано запугать людей, которые выходят на улицы, — считает главный редактор портала Медиазона Сергей Смирнов.

Смирнов подчеркнул, что на акции 27 июля не было никаких признаков массовых беспорядков.

Власть сегодня воспроизводит «Болотное дело», считая, что тактика уголовного преследования людей показала свою эффективность в 2012 году. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал фигурант «Болотного дела» Алексей Гаскаров.

По мнению Гаскарова, цель запугать граждан вполне может быть достигнута.

Власти нечего противопоставить протестующим кроме репрессий, — считает руководитель программы «внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Стоит напомнить, что ни президент Путин, ни премьер Медведев не отреагировали на события в Москве в минувшую субботу. На эту тему спустя два дня высказался мэр Москвы Сергей Собянин. При этом некоторые его заявления, в частности, о призывах штурмовать мэрию, не соответствовали действительности, — отмечает издание Медуза.

Одним из задержанных на протестной акции в центре Москвы 27 июля оказался известный российский ученый, писатель и популяризатор науки Михаил Никитин. Момент задержания снял фотограф Кирилл Кудрявцев. Этим снимком проиллюстрировали свои материалы о протестах в Москве мировые СМИ, в том числе, журнал «Шпигель» и агентство Франс-Пресс.

Сам Никитин рассказал «Медузе», что ходит на акции протеста с 2009 года, но задержали его впервые. Из отделения он вышел через шесть часов.

Ученый рассказал также, что в автозаке среди задержанных был человек из Луганска, который не знал про митинг и спрашивал дорогу у росгвардейцев. Еще был британец, который шел получать диплом в свой университет через дом от мэрии. Но вместо диплома «получил по морде».

Никитин добавил, что лично не видел задержания этих людей и передает их собственные слова.

Субботняя акция побила рекорд по задержаниям – в отделения полиции, по данным ОВД-Инфо, доставили почти 1400 человек. Более 250 участников акции оставили на две ночи в отделах полиции. Десятки получили административные аресты.