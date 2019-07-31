Замглавы МИД РФ Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США

Так, по сообщению «Интерфакса», он ответил на вопрос про действия России в случае размещения Соединенными штатами запрещенных договором ракет наземного базирования в Европе.

По словам Сергея Рябкова, подлетное время будет ключевым моментом в принятии решения в такой ситуации. Он также добавил, что этот вариант «умозрительно-абстрактный».

«Но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью» — отметил замглавы МИД.

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа. Владимир Путин позднее объявил, что Москва также выходит из ДРСМД в ответ на действия Соединенных Штатов.