Подключение ресурсов Минобороны к тушению лесных пожаров не принесет «коренного перелома» ситуации – «Гринпис»

Подключение ресурсов Минобороны к тушению лесных пожаров не принесет «коренного перелома» ситуации. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин.

«Коренного перелома в ситуации с пожарами это точно не даст. И я бы сказал, что помощь Минобороны очень важна, если они выделяют авиацию для доставки федерального резерва «Авивалесохраны», профессиональных лесных пожарных – это здорово. Если они выделяют инженерную технику для создания минполос – это здорово. А вот помощь вовлечением армейских частей, как правило, неэффективно, потому что военные не умеют тушить лесные пожары. И кормить, размещать и хоть как-то присматривать за этим количеством людей, которые, к тому же, не умеют ориентироваться в лесу – как правило, принесет больше вреда для организации тушения, чем пользы», — сказал он.

Куксин также добавил, что президент распорядился подключить военных к тушению пожаров «довольно поздно».

«Лучше бы эти пожары было тушить на ранних стадиях, когда их можно было потушить», — сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина направляет в Красноярский край авиагруппировку для тушения пожаров. В ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами.

В пяти российских регионах из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС.