The Bell: Офицеры ФСБ и чиновники Агентства по страхованию вкладов участвовали в схемах контроля над рядом банков

Офицеры ФСБ и чиновники Агентства по страхованию вкладов участвовали в схемах контроля над целым рядом российских банков. Как пишет интернет-издание The Bell в совместном расследовании с изданием «Проект», о так называемом «крышевании» банков со стороны силовиков рассказал в том числе бывший совладелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. Он утверждает, что недавно арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин 5 лет назад настаивал на назначении вице-президентом Пробизнесбанка, входившего в группу «Лайф», бывшего офицера ФСБ. Железняк дал показания об этом под присягой в США. В расследовании также утверждается, что офицеры управления «К» ФСБ, в котором служил Черкалин, получали от банков или проценты за обналичивание денежных средств, или фиксированные суммы.