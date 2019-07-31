Группа муниципальных депутатов направила в мэрию Москвы уведомление о проведении серии пикетов 3-го августа

Они состоятся по всей длине Бульварного кольца. Всего поданы заявки на 11 мест, — написал в Фейсбуке глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Ранее Либертарианская партия пыталась договориться со столичным руководством о проведении в эту субботу митинга на Лубянской площади. Мэрия соглашалась только на проспект Сахарова. Накануне после встречи с представителями мэрии был задержан один из организаторов, Михаил Светов. Сегодня судья Пресненского суда Москвы Ирина Зубова назначила ему 30 суток ареста из-за акции в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади.