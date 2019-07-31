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17:03, 31 июля 2019

Елена Шебунова, у которой, как утверждает «Инсайдер», был роман с Сергеем Шойгу, заработала несколько млрд рублей

Елена Шебунова, у которой, как утверждает издание «Инсайдер», был роман с министром обороны Сергеем Шойгу, за время их отношений заработала несколько миллиардов рублей. Связанные с ней фирмы заключили несколько контрактов с МЧС и Министерством обороны, — пишет издание. Шебунова приобрела поместье в элитном поместье Жуковка стоимостью полтора миллиарда рублей. Также она стала владелицей дорогого ресторана на Минской улице. Сразу два источника «Инсайдера» в структурах, близких к МЧС, утверждают, что отношения Шебунова и Шойгу продолжались до 2017-го года.
Представители министра обороны эту публикацию пока не комментировали.



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