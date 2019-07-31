В спецприемнике, где отбывает административный арест Алексей Навальный, проверят качество еды

Сразу несколько арестованных пожаловались на нее администрации, — сказал «Эху Москвы» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, в ближайшее время они ожидают выводов, соответствуют ли продукты питания нормативам.

В минувшие выходные Алексей Навальный был госпитализирован с аллергической реакцией. Его лечащие врачи подозревают отравление химическим веществом. В то же время сегодня в НИИ Склифосовского сказали, что после проведенных экспертиз они не обнаружили признаков отравления.