Пятерых участников акции протеста 27 июля проверяют на причастность к массовым беспорядкам

По версии следствия, подозреваемые, находясь поблизости от здания мэрии на Тверской, «вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов». В течение трех дней следователи примут решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с субботней акцией в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Как говорится на сайте ведомства, «группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». Отмечается также, что участники шествия, «грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, а также совершили иные противоправные действия».

По данном проекта ОВД-Инфо, 27 июля в центре Москвы было задержано около 1400 человек. Одного из участников уже отправили в СИЗО по делу о применении насилия к полицейскому.