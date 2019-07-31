Известный американский актер Леонардо Ди Каприо назвал лесные пожары признаком климатического кризиса. В своем инстаграме он написал, что по данным экспертов, от этого выделяется столько углекислого газа, сколько Швеция производит за год. В ролике, который разместил Ди Каприо, упоминаются природные пожары в Сибири, Канаде и на Аляске. В пяти российских регионах из-за этого природного бедствия ранее объявили режим ЧС.